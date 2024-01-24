Какие льготы есть у пенсионеров в Беларуси 2024: налоги на квартиру и землю, полгода бесплатного проезда, скидка на продукты и на путевку в санаторий

Неработающие пенсионеры в Беларуси имеет ряд льгот и налоговых послаблений. Это касается транспорта, торговли, сферы услуг, нотариата.
Собрали все самое главное по льготам для пенсионеров в Беларуси 2024. Это, в частности, минус налог на квартиру и землю, а также половина налога на машину. Среди льгот — полгода бесплатного проезда на дачу, а также социальный тариф по надомному обслуживанию. Помимо того упомянем 10%-ную скидку на продукты, оформление документов у нотариуса за полцены, а еще путевку в санаторий раз в два года по медпоказаниям с хорошей скидкой.
Скидка на продукты для пенсионеров, Беларусь.
С января 2022 года в Беларуси действует 10% социальная скидка на социально значимые продукты питания, и рассчитана она в том числе и на пенсионеров по возрасту. В конце декабря 2023 года социальная скидка была продлена на первый квартал 2024 года (то есть пока до конца марта), сообщает БелТА.
В числе товаров, на которые она распространяется, — хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа, макароны, говядина, свинина, курятина, молоко, кефир, сметана, творог, яйца, яблоки, овощи и другие товары. К соглашению присоединились 14 торговых сетей.
Налог на квартиру, гараж, дачу, землю, пенсионеры
Пенсионеры по возрасту в Беларуси не платят налог на единственную квартиру, а также земельный налог на участок, где построен жилой дом. И эта льгота не зависит от того, сколько трудоспособных членов семьи пенсионера прописаны вместе с ним в этом доме.
Пенсионеры освобождены от уплаты земельного налога в отношении дачных участков, они не платят налог на недвижимость в отношении садового домика, гаража или машино-места.
Транспортный налог не уплачивают вообще пенсионеры, которые владеют старыми автомобилями, выпущенными до 1 января 1992 года. 50% ставки транспортного налога насчитывают пенсионеру по возрасту, который владеет личным авто и у которого есть права.
Льготный проезд для пенсионеров, Беларусь
В Беларуси нет льгот для пенсионеров при проезде в общественном транспорте, но каждый год, начиная с 2011, с 1 мая по 31 октября то есть на полгода, устанавливают так называемые «дачные тарифы» на проезд некоторыми видами пригородного транспорта, а это электрички и автобусы. Для пенсионеров по возрасту предусмотрена 50% скидка на билеты при предъявлении пенсионного удостоверения.
Льготы для пенсионеров, нотариус
Пенсионеры за совершение ряда нотариальных действий освобождаются от уплаты нотариального тарифа на 50%. Как пояснили в администрации Советского района Минска, это касается, например, выдачи свидетельств о праве собственности на доли жилого дома, квартиры, а также на земельный участок, на котором они расположены; выдачи дубликатов нотариальных документов, а также удостоверение договоров отчуждения жилого дома, дачи, садового дома, гаража. Пенсионер заплатит меньше за оформление завещаний, доверенностей.
Льгота предоставляется, только если нотариальный документ удостоверяется от имени пенсионера или выдается на его имя.
Льготная путевка в санаторий для пенсионера, ветерана труда
По льготной стоимости пенсионер, один раз в два года, может попасть в один из четырех санаториев системы Минтруда и соцзащиты. Это «Березина», «Белая Вежа», «Ясельда», «Вяжути».
Средняя стоимость путевки на 18 дней — порядка 1 тыс. рублей.
По льготной стоимости (как правило, 15−20% от стоимости путевки в зависимости от дохода и сезона, в итоге за 150−200 рублей) путевка в санаторий по медпоказаниям будет предоставлена неработающим ветеранам труда (мужчинам, стаж которых 30 лет, женщинам, стаж которых 25 лет).
В санаториях Минтруда и соцзащиты пенсионеры также имеют право на внеочередное санаторно-курортное лечение после COVID-19 (через месяц после их выздоровления в течение года), сообщили в Минтруда.
Более того, круглогодичные скидки на путевки до 10% предоставляют пенсионерам многие санатории Беларуси, которые не входят в систему Минтруда и соцзащиты.
Льготы на соцуслуги на дому для пенсионеров
Соцуслуги на дому, которые предоставляют Территориальные центры соцобслуживания населения, а их в Беларуси 146, включены в перечень социально значимых услуг, цены и тарифы на которые устанавливаются облисполкомами и Мингорисполкомом на уровне, значительно ниже их себестоимости. Главная цель — их доступность для большинства населения, говорится на сайте Минтруда и соцзащиты.
В частности, тариф на социальные услуги в Беларуси не превышает 81 копейку за час (за исключением тарифа сиделки).
Соцработник может приходить и помогать пенсионеру старше 60 лет бесплатно, а также на условиях полной или частичной оплаты, в зависимости от величины его пенсии, состава семьи.
Частичная оплата (60% тарифа) положена одиноким пенсионерам или семьям, доход в которых на человека не превышает 200% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (в январе 2024 это 735,58 рубля), сообщает БелТА со ссылкой на завотделением социальной помощи на дому Территориального центра соцобслуживания населения Минского района Татьяну Панченко.
Бесплатно соцуслуги на дому оказываются малообеспеченным одиноким пенсионерам, у которых по объективным причинам среднедушевой доход ниже бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения, действующего на дату подачи заявления об оказании соцуслуг. В январе 2024 БПМ в Беларуси равнялся 367,79 рубля.
Соцуслугами в Беларуси пользуются более 100 тысяч человек, и в их числе пенсионеры по возрасту.
Стоимость кружков для пенсионеров
В отделениях дневного пребывания Территориальных центров соцобслуживания населения для пенсионеров старше 60 лет предлагают кружки по интересам. Для малообеспеченных и одиноких они, как правило, бесплатные. У кого пенсия повыше — попросят оплатить кружки частично или полностью, но сумма в любом случае символическая.
Так, например, Территориальный центр соцобслуживания населения Московского района Минска на своем сайте дает информацию о стоимости кружков с частичной оплатой — 45 копеек за часовое занятие, полной — 75 копеек. 7 кружков здесь работает на безвозмездной (волонтерской) основе для всех.
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