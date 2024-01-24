Какие льготы есть у пенсионеров в Беларуси 2024: налоги на квартиру и землю, полгода бесплатного проезда, скидка на продукты и на путевку в санаторий

Собрали все самое главное по льготам для пенсионеров в Беларуси 2024. Это, в частности, минус налог на квартиру и землю, а также половина налога на машину. Среди льгот — полгода бесплатного проезда на дачу, а также социальный тариф по надомному обслуживанию. Помимо того упомянем 10%-ную скидку на продукты, оформление документов у нотариуса за полцены, а еще путевку в санаторий раз в два года по медпоказаниям с хорошей скидкой.