Еще одно землетрясение произошло в 212 км от Алматы

По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК, 24 января в 8:39 по времени Алматы на территории Кыргызстана произошел еще один подземный толчок. Эпицентр землетрясения располагался в 212 километрах к юго-западу от Алматы.