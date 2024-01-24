Еще одно землетрясение произошло в 212 км от Алматы

По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК, 24 января в 8:39 по времени Алматы на территории Кыргызстана произошел еще один подземный толчок. Эпицентр землетрясения располагался в 212 километрах к юго-западу от Алматы.
Энергетический класс землетрясения составил 10,3. Магнитуда — 4,4. Подземный толчок произошел на глубине в 10 километров. На территории Казахстана землетрясение не ощущалось, жители Алматы толчка не почувствовали.
В 7:35 сейсмологи зафиксировали еще одно землетрясение на границе Кыргызстана и Китая в 250 км к юго-востоку от Алматы. Алматинцы его не ощутили.
В ночь на 24 января новый подземный толчок случился на территории Китая, в Алматы ощутимость составила два балла.
Землетрясение ощутимостью в пять баллов произошло в Алматы в ночь на 23 января. Его эпицентр находился в китайском уезде Уши, где магнитуда толчков составила 7,1.