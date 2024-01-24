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Еще одно землетрясение произошло в 212 км от Алматы

Еще одно землетрясение произошло утром 24 января в 212 километрах от Алматы. В южном мегаполисе подземный толчок не ощутили, сообщает Zakon.kz.
Еще одно землетрясение произошло в 212 км от Алматы
Источник: wikimedia

По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК, 24 января в 8:39 по времени Алматы на территории Кыргызстана произошел еще один подземный толчок. Эпицентр землетрясения располагался в 212 километрах к юго-западу от Алматы.

Энергетический класс землетрясения составил 10,3. Магнитуда — 4,4. Подземный толчок произошел на глубине в 10 километров. На территории Казахстана землетрясение не ощущалось, жители Алматы толчка не почувствовали.

В 7:35 сейсмологи зафиксировали еще одно землетрясение на границе Кыргызстана и Китая в 250 км к юго-востоку от Алматы. Алматинцы его не ощутили.

В ночь на 24 января новый подземный толчок случился на территории Китая, в Алматы ощутимость составила два балла.

Землетрясение ощутимостью в пять баллов произошло в Алматы в ночь на 23 января. Его эпицентр находился в китайском уезде Уши, где магнитуда толчков составила 7,1.