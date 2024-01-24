Во Владивостоке состоится концерт Арбениной, который власти хотели отменить

В октябре 2023 года концерт Арбениной отменили в Йошкар-Оле. По заявлению министра культуры республики Марий Эл Константина Иванова, это произошло из-за негативных высказываний певицы о России и политике. Концерт Арбениной в Ижевске 17 октября состоялся. Также состоялся концерт группы в Новосибирске 22 октября, несмотря на заявление главы «Союза отцов» региона о том, что якобы многие жители выступают категорически против него. В ноябре Арбенина сообщила, что «без объяснения причин концерт в Томске был отменен и договор расторгнут в одностороннем порядке».