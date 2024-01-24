Раскрыты причины сбоя и сроки восстановления мессенджеров — Минцифры

Информация о причинах сбоя и работах по восстановлению мессенджеров поступила из Якутии. Там ситуацию прокомментировали в министерстве инноваций, цифрового развития и информационных технологий, сообщает ИА PrimaMedia.
«На данный момент, все линии связи и сотовые операторы работают в штатном режиме. В работе мессенджеров был технический сбой, ведутся профилактические работы, согласованные с Роскомнадзором», — прокомментировал заместитель министра Андрей Суслов.
В редакцию также поступила информация об одной из вероятных причин сбоя. Перебои в работе мессенджеров могут быть связаны с техническими проблемами на распределительном центре в Якутии, о сроках восстановления которого до сих пор ничего не известно. Однако эта информация до сих пор не нашла своего официального подтверждения.
Отметим, что почти пяти тысяч сообщений о неполадках в Telegram (18+) уже поступило от пользователей. Среди регионов Дальнего Востока лидирует Хабаровск, также о сбоях сообщали из Якутии, Сахалина, Камчатки, Амурской области. Жаловались дальневосточники и на работу WhatsApp.
*WhatsApp (18+, принадлежит признанной в России экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ).