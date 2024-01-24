Раскрыты причины сбоя и сроки восстановления мессенджеров — Минцифры

В редакцию также поступила информация об одной из вероятных причин сбоя. Перебои в работе мессенджеров могут быть связаны с техническими проблемами на распределительном центре в Якутии, о сроках восстановления которого до сих пор ничего не известно. Однако эта информация до сих пор не нашла своего официального подтверждения.