Работа над ошибками: как нужно себя вести при землетрясении?

— Ключевой вопрос в информированности, в культуре реагирования на эти вызовы населения. Каждый человек, который находится в зоне сейсмической опасности должен понимать определённый алгоритм действий, который он должен предпринимать. И ни в коем случае не бежать на лестницу. Это нарушение элементарных норм безопасности. Нужно встать в несущий каркас здания, они должны устоять.