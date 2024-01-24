Скончалась легенда истфака УрФУ

Напомним, несколько лет назад скончался бывший ректор УПИ (сейчас УрФУ), экс-председатель Общественной палаты Свердловской области, почетный гражданин региона Станислав Набойченко. В УрФУ отметили, что в марте в университете состоялась конференция и ряд событий, посвященных 80-летию прославленного ученого-металлурга.