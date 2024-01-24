Скончалась легенда истфака УрФУ

«Многие годы она работала в должности доцента кафедр истории КПСС, всеобщей истории, глобальных и региональных интеграционных процессов, регионоведения России и стран СНГ, евразийских исследований, европейских исследований, зарубежного регионоведения, с 2021 года — кафедры востоковедения УрФУ. Лидия Яковлевна — ветеран УрГУ, почетный работник высшего и профессионального образования РФ», — говорится в сообщении.
ЕАН соболезнует семье и близким Лидии Яковлевны.
Напомним, несколько лет назад скончался бывший ректор УПИ (сейчас УрФУ), экс-председатель Общественной палаты Свердловской области, почетный гражданин региона Станислав Набойченко. В УрФУ отметили, что в марте в университете состоялась конференция и ряд событий, посвященных 80-летию прославленного ученого-металлурга.