Татьянин день в Хабаровске ожидается тёплым и бесснежным

В ночь на 25 января в Хабаровском крае ожидается местами небольшой снег, днем — без существенных осадков, ветер западный 2−7 метров в секунду, местами 9−14. На побережье Татарского пролива сохранятся порывы 15−20 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться в пределах — 25…-27, местами −30 и ниже. Днем воздух прогреется до — 10…-17 градусов, местами до −20, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Хабаровский гидрометцентр.
В Хабаровске в предстоящие сутки существенных осадков не ожидается, ветер северо- западный, западный до 5- 10 метров в секунду, ночью температура понизится до −23…-25 градусов, днем повысится до — 14…- 16 градусов. В России 25 января отмечают, как Татьянин день. В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Изначально Татьянин день праздновали, как день рождения университета, а позже он стал праздником студенчества. Отмечали его всегда весело и с размахом.
Татьянин день стал шумным и весёлым праздником студенческой братии с катанием на санях, розыгрышами профессоров, братскими пирушками, неотъемлемой частью традиций. Хозяин ресторана «Эрмитаж», Оливье Люсьен, создатель рецепта знаменитого салата, в этот день отдавал студентам для празднования своё заведение.
В народе 25 января было принято печь караваи в форме солнца. Хлеб вынимали из печи, давали время немного остыть и разламывали на кусочки, которые раздавали домочадцам. Каждый член семьи должен был съесть его, чтобы солнце подарило ему немного своего тепла. Пекли обрядовый каравай, чтобы завлечь весну, приглашая солнышко вернуться к людям и прогнать крещенские морозы..