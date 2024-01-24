Татьянин день в Хабаровске ожидается тёплым и бесснежным

В Хабаровске в предстоящие сутки существенных осадков не ожидается, ветер северо- западный, западный до 5- 10 метров в секунду, ночью температура понизится до −23…-25 градусов, днем повысится до — 14…- 16 градусов. В России 25 января отмечают, как Татьянин день. В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Изначально Татьянин день праздновали, как день рождения университета, а позже он стал праздником студенчества. Отмечали его всегда весело и с размахом.