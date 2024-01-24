В Калининградской области объявили штормовое предупреждение из-за тающего льда

Штормовое предупреждение объявлено в Калининградской области из-за взлома припая. Об этом сообщает 24 января пресс-служба регионального МЧС.
Спасатели отмечают, что теплая дождливая погода способствует таянию и разрушению льда на водоемах в Калининградской области.
«24−26 января с усилением юго-западного, западного и северо-западного ветра порывами до 15−20 м/с на Куршском и Калининградском заливах ожидается подвижка льда с образованием торосов, трещин и участков чистой воды», — говорят в МЧС.
Предупреждают и о взломе припая с отрывом ледяных полей от берега.
Выход на лед запрещен и опасен для жизни.