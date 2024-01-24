В Пермском крае открыли две ледовые переправы для 45-тонных грузовиков

В Пермском крае организовали еще две ледовые переправы для автомобилей грузоподъемностью до 45 тонн. Переправы открыли 23 января в Соликамском городском округе.
Одну ледовую переправу организовали через реку Каму на участке трассы Соликамск — Басим — Коса. Ее протяженность составляет 530 метров. Вторая длинной 142 метра проходит через протоку Боровская Воложка на трассе Соликамск — Басим — Коса.
Всего на территории Пермского края этой зимой действуют 12 ледовых переправ: по три — в Гайнском и Соликамском округах, по две — в Кунгурском и Чусовском округах, по одной — в Косинском и Оханском округах Пермского края.
В краевом МЧС предупреждают, выезжать на лед необходимо медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/ч. Передвигаться можно только по расчищенной от снега проезжей части переправы и не выезжать за ее ограждения.