Врач из Ростова прокомментировала слухи о надвигающейся «болезни Х»

Всемирная организация здравоохранения призывает готовиться ко встрече с загадочной «болезнью Х». Более 300 экспертов, изучают вопрос и отмечают, что новая пандемия после ковида может обрушиться на мир в любой момент. Заведующая эпидемиологическим отделом клиники РостГМУ Ирина Кваше рассказала читателям «КП — Ростов-на-Дону», насколько опасна эта угроза в реальности.
— Включение «болезни X» в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармацевтические компании, показал, что диалог сессии вращался вокруг увеличения инвестиций. Это особенно выгодно крупным фармацевтическим кампаниям, которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, — рассказала Ирина Викторовна.
Доктор приводит статистику: с 1940 по 2004 годы больше половины инфекционных болезней были бактериальной природы, четверть — порождены вирусами или прионными патогенами. Последние вызывают инфекции с длительным периодом развития и всегда заканчиваются летально.
— Но не исключены лабораторные утечки искусственных патогенов. По-настоящему тщательного расследования того, что, как и где впервые появился вирус, вызывающий COVID-19, не было. Как правило, новые возбудители человек подхватывает из дикой природы. Большинство эпидемий ХХ века было вызвано зоонозными вирусами (зооноз — это любая болезнь или инфекция, передаваемая в естественных условиях от позвоночных животных человеку — прим. ред.), которые циркулируют среди животных и способны заражать людей. Спасает то, что большинство зоонозных инфекций имеет лишь единичный характер. Но дополнительные риски создают воздушно-капельный путь передачи, высокая скорость мутаций. Да и сам человек способствует пандемиям — перемещается по миру, разводит диких животных на фермах, меняет климат.
При этом эпидемиолог рекомендует попусту не волноваться, потому что точно узнать, какая инфекция вызовет следующую пандемию, невозможно.
— В России создана система, нацеленная на предупреждение завоза опасных инфекций — «Санитарный щит» Роспотребнадзора. Работа ведется по четырем направлениям: эффективное предупреждение, раннее выявление заражений, быстрое реагирование и эффективный контроль за объектами и факторами окружающей среды. С ее помощью можно «понимать и идентифицировать угрозы».