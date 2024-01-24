Врач из Ростова прокомментировала слухи о надвигающейся «болезни Х»

— Но не исключены лабораторные утечки искусственных патогенов. По-настоящему тщательного расследования того, что, как и где впервые появился вирус, вызывающий COVID-19, не было. Как правило, новые возбудители человек подхватывает из дикой природы. Большинство эпидемий ХХ века было вызвано зоонозными вирусами (зооноз — это любая болезнь или инфекция, передаваемая в естественных условиях от позвоночных животных человеку — прим. ред.), которые циркулируют среди животных и способны заражать людей. Спасает то, что большинство зоонозных инфекций имеет лишь единичный характер. Но дополнительные риски создают воздушно-капельный путь передачи, высокая скорость мутаций. Да и сам человек способствует пандемиям — перемещается по миру, разводит диких животных на фермах, меняет климат.