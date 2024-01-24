Скончался известный уфимский археолог Виталий Федоров

Виталий Федоров посвятил свою жизнь археологии и экспедиционной деятельности. Он был руководителем множества археологических экспедиций, которые привели к открытию многих исторически значимых комплексов. Его работа в области раскопок и изучения древних артефактов привела к существенным изменениям в научных теориях относительно древней истории не только Башкирии, но и всей Евразии.