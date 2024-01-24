Скончался известный уфимский археолог Виталий Федоров

Виталий Федоров родился 31 июля 1962 года. Он известен как незаурядный ученый-археолог, педагог высшей школы, один из основателей и первый ответственный редактор научного журнала «Уфимский археологический вестник», краевед, филокартист.
Виталий Федоров посвятил свою жизнь археологии и экспедиционной деятельности. Он был руководителем множества археологических экспедиций, которые привели к открытию многих исторически значимых комплексов. Его работа в области раскопок и изучения древних артефактов привела к существенным изменениям в научных теориях относительно древней истории не только Башкирии, но и всей Евразии.
Коллеги и ученики Виталия Кимовича отмечают его преданность профессии, трудолюбие, чувство ответственности и требовательность к себе. Он был не только выдающимся ученым, но и замечательным наставником, который щедро делился своими знаниями и опытом с другими.