На Куршской косе сердобольные отдыхающие накормили лису-попрошайку и получили наказание

«Помните: в соответствии с утверждёнными 1 сентября 2023 года Правилами поведения в национальном парке “Куршская коса” запрещена (п. 11.7) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов животного и растительного мира, а также действия, ведущие к беспокойству диких животных, их привлечение и кормление посетителями», — говорится в сообщении.