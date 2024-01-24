На открытии зимней спартакиады в Челябинске выступит Niletto

Зимняя спартакиада откроется 9 февраля. С этого дня и до 18 февраля южноуральцев ожидает основная программа: в нее вошли сноубординг, фристайл, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание на коньках, биатлон и хоккей.