«На открытии зимней спартакиады в Челябинске выступит Niletto. Церемонию открытия зимней спартакиады сильнейших спортсменов России — 2024 проведет олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин», — сообщили в пресс-службе регионального минспорта.
Зимняя спартакиада откроется 9 февраля. С этого дня и до 18 февраля южноуральцев ожидает основная программа: в нее вошли сноубординг, фристайл, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание на коньках, биатлон и хоккей.
В спартакиаде задействована не только столица Южного Урала. Соревнования пройдут также в Магнитогорске, Кусе, Златоусте и Миассе.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что певец Niletto уже выступал перед челябинцами в августе на фестивале Traktor Winline Fest.