Из института генетики РАН уволили директора, заявлявшего о 900-летних людях

Там он представил презентацию, в которой утверждалось, что продолжительность жизни людей на протяжении тысячелетий снижается, поскольку «до потопа» она составляла 900 с лишним лет. Доктор биологических наук также заявил, что генетические болезни якобы связаны с родовым и личным грехом.