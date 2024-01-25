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Из института генетики РАН уволили директора, заявлявшего о 900-летних людях

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Минобрнауки расторгло трудовой договор с директором Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) Александром Кудрявцевым после заявлений о том, что раньше люди жили по 900 лет, сообщили в пресс-службе министерства.
новосиб
Источник: РИА "Новости"

В марте прошлого года Кудрявцев выступил на международной научно-богословской конференции «Бог — Человек — Мир».

Там он представил презентацию, в которой утверждалось, что продолжительность жизни людей на протяжении тысячелетий снижается, поскольку «до потопа» она составляла 900 с лишним лет. Доктор биологических наук также заявил, что генетические болезни якобы связаны с родовым и личным грехом.

«С 24 января исполняющим обязанности директора Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин», — указали в ведомстве.

Как уточнили в Минобрнауки, решение о расторжении трудового договора с Кудрявцевым приняли 23 января после согласования с Российской академией наук.

наука