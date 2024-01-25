Из института генетики РАН уволили директора, заявлявшего о 900-летних людях

В марте прошлого года Кудрявцев выступил на международной научно-богословской конференции «Бог — Человек — Мир».
Там он представил презентацию, в которой утверждалось, что продолжительность жизни людей на протяжении тысячелетий снижается, поскольку «до потопа» она составляла 900 с лишним лет. Доктор биологических наук также заявил, что генетические болезни якобы связаны с родовым и личным грехом.
«С 24 января исполняющим обязанности директора Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин», — указали в ведомстве.
Как уточнили в Минобрнауки, решение о расторжении трудового договора с Кудрявцевым приняли 23 января после согласования с Российской академией наук.