В Волгоградской области поддержат печатные СМИ в сложной ситуации

Тревожная тенденция наметилась еще с 2021 года. Тогда пропажу газет и журналов из магазинов российские ретейлеры объяснили пандемией коронавирусной инфекции и самоизоляцией. Якобы граждане реже ходят в торговые точки, чаще пользуются интернетом, поэтому продажи полиграфической продукции резко просели.



Теперь, благодаря вмешательству Минпромторга, ситуация на рынке печати изменится в лучшую сторону, в том числе и в Волгоградской области. Жители региона, особенно пожилого возраста, были разочарованы скудным ассортиментом печатных СМИ в магазинах, о чем сообщали в местных пабликах.