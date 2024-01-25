В Волгоградской области поддержат печатные СМИ в сложной ситуации

Российским торговым сетям из Министерства промышленности и торговли было направлено официальное письмо, в котором рекомендуется расширить доступность для читателей печатной продукции. Оказавшуюся на грани выживания прессу предлагается поддержать, расширив ее ассортимент. Кроме того, в местах торговли, где газеты и журналы были полностью изъяты, выдвигается требование восстановить стеллажи с широким ассортиментом печатных изданий.
Тревожная тенденция наметилась еще с 2021 года. Тогда пропажу газет и журналов из магазинов российские ретейлеры объяснили пандемией коронавирусной инфекции и самоизоляцией. Якобы граждане реже ходят в торговые точки, чаще пользуются интернетом, поэтому продажи полиграфической продукции резко просели.
Теперь, благодаря вмешательству Минпромторга, ситуация на рынке печати изменится в лучшую сторону, в том числе и в Волгоградской области. Жители региона, особенно пожилого возраста, были разочарованы скудным ассортиментом печатных СМИ в магазинах, о чем сообщали в местных пабликах.
«Планируется максимально сохранить работу с уже действующими дистрибьютерами, — приводит цитату из документа Минпромторга “Московский комсомолец”. — Их интересы обязательно будут учитываться».
Минпромторг советует торговым сетям, сократившим ассортимент в супермаркетах, как можно скорее восстановить его и даже расширить.
Если волгоградские торговые сети прислушаются к этим требованиям, то в магазинах у покупателей будет большой выбор прессы.
В Минпромторге советуют ориентироваться для обычных стеллажей на ассортимент в 250 позиций, а для цилиндрических «вертушек» — на 120.
Если торговые организации-адресаты не предпримут никаких действий, то будут приняты меры по внесению соответствующих изменений в законодательство РФ.
Добавим, что все торговые сети, в том числе расположенные и в Волгоградской области, должны сообщить о тех мерах по обеспечению доступности печатных СМИ на стойках и стеллажах магазинов, которые были приняты, в срок до 25 января 2024 года.
Эксперты напоминают, что печатные средства массовой информации, несмотря на развитие интернета и мессенджеров, остаются необходимым инструментом формирования общественного мнения.