Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 25 января

В Магадане сотрудники МЧС спасли семимесячную девочку, которую мать заперла в комнате общежития и ушла по делам. Ребенок истошно рыдал, крики услышали соседи, попытались достучаться до 25-летней женщины, но ничего не помогало. Тогда они вызвали специалистов.
Опасное развлечение может стать серьезным наказанием для жителя Хабаровского края. Мужчина привязал к внедорожнику короб и прокатил в нем сына. Из года в год специалисты твердят, что это может быть опасно, и в некоторых регионах такое веселье заканчивалось трагедией, но 31-летнего отца это не пугало.
В селе Ильинка под Хабаровском произошел жуткий пожар. На улице Новая загорелся дом. В нем погибла семейная пара — мужчина и женщина. Есть вероятность, что супруга была беременна, причем, двойняшками. Выходит, в огне погибли четверо, а не двое. Спастись удалось пенсионерке. Сейчас она находится в больнице с отравлением угарным газом.