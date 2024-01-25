Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 25 января

Опасное развлечение может стать серьезным наказанием для жителя Хабаровского края. Мужчина привязал к внедорожнику короб и прокатил в нем сына. Из года в год специалисты твердят, что это может быть опасно, и в некоторых регионах такое веселье заканчивалось трагедией, но 31-летнего отца это не пугало.