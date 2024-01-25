Адвокат красноярского бизнесмена-агрария Романа Гольдмана сделал заявление в СМИ (видео)

Напомним, в конце прошлого года в полицию обратились более тысячи пайщиков принадлежащего Гольдману сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад», которые получили письма от руководства о том, что финансовая организация приостанавливает свою работу. Оперативники начали расследование и установили, что 30 октября 2023 бизнесмен вылетел из Красноярска в Москву, а затем через Минск в Стамбул. Оттуда бизнесмен отправился на Мальдивы, но затем снова вернулся в Турцию. Его семья покинула страну еще раньше.