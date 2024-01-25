Адвокат красноярского бизнесмена-агрария Романа Гольдмана сделал заявление в СМИ (видео)

Впервые после долгого молчания известный красноярский предприниматель и экс-депутат Роман Гольдман, который является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в кредитном кооперативе «Агро Вклад» на сумму 2,3 млрд рублей, вышел на связь через своего адвоката Максима Мухамадеева. Интервью было показано 24 января в программе «Афонтово. Прямой эфир».
По словам адвоката, Роман Гольдман ежегодно в день рождения (9 ноября) и новогодние праздники улетал в отпуск с семьей, и «этот год не стал исключением».
«Каких-либо нарушений пересечения границы им не допускалось. Запланирован отпуск был заранее, были приобретены билеты, — говорит Мухамадеев. — Поэтому говорить о том, что Роман Геннадьевич незаконно пересек границу, сбежал — то есть использовать такие формулировки — преждевременно и, я полагаю, неуместно».
Адвокат подчеркнул, что отпуск «был спланированный и абсолютно легальный», поэтому в настоящее время говорить и делать выводы, что он не вернется, либо вернется, невозможно.
Мухамадеев добавил, что Роман Гольдман не принимал решения о прекращении работы своего кооператива «Агро Вклад», «поскольку уехал задолго до произошедшей ситуации».
«Уголовное дело возбуждено было 24 ноября 2023 года. На этот момент каких-либо нарушений, выявленных Центральным банком в ходе проведения проверок, установлено не было. Учитывая, что Романом Геннадьевичем не принималось решение о прекращении деятельности кооператива, либо других дочерних предприятий, говорить, что это послужило причинно-следственной связью, также недопустимо», — считает Мухамадеев.
Защитник добавил, что если у Гольдмана и его холдинга арестовали порядка 383 объектов недвижимости, называть его предприятие «пустышкой» — «необоснованно». Что будет с арестованным имуществом, Максим Мухамадеев не смог уточнить, пояснив, что это «уже плоскость правоохранителей».
Кроме того, адвокат упомянул предыдущие уголовные дела, связанные с экс-депутатом, в том числе о неуплате налогов и незаконной банковской деятельности. Он отметил, что после тщательной проверки их закрыли с признанием права на реабилитацию, которое не было реализовано.
Напомним, в конце прошлого года в полицию обратились более тысячи пайщиков принадлежащего Гольдману сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад», которые получили письма от руководства о том, что финансовая организация приостанавливает свою работу. Оперативники начали расследование и установили, что 30 октября 2023 бизнесмен вылетел из Красноярска в Москву, а затем через Минск в Стамбул. Оттуда бизнесмен отправился на Мальдивы, но затем снова вернулся в Турцию. Его семья покинула страну еще раньше.
В ближайшее время полицейские планируют заочно предъявить Роману Гольдману обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ и инициировать процедуру объявления в международный розыск. «В настоящее время дело расследуется в полном объеме, допрашиваются потерпевшие, поток которых продолжается, аресты на имущество накладываются», — сообщили сегодня в ГУ МВД.