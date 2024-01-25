Электронный больничный будут вводить в Беларуси в 2024—2025 годах

В ФСЗН рассказали про электронный больничный, который намереваются ввести в Беларуси к 2025 году. Подробности рассказала во время пресс-конференции управляющая Фондом социальной защиты населения Минтруда Юлия Бердникова, передает БелТА.
Она уточнила:
— И на сегодня стоит задача за 2024 и 2025 годы реализовать электронную форму листка временной нетрудоспособности.
По словам Бердниковой, необходимо создать пилотную зону, апробировать процесс, а также доработать программное обеспечение. Все это, отметила она, нужно для того, чтобы минимизировать временные операционные задачи бухгалтерских служб. Кроме того, она добавила, что когда работодателю приносят бумажный больничный, то он вносит его реквизиты на портале фонда. В случае с электронным больничным, пояснила управляющая Фондом социальной защиты населения Минтруда, данный режим будет оптимизирован. Так, когда данные о заболевании в электронном виде поступят из учреждения здравоохранения в фонд, то работодатель будет получать их из фонда.