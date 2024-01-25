Электронный больничный будут вводить в Беларуси в 2024—2025 годах

По словам Бердниковой, необходимо создать пилотную зону, апробировать процесс, а также доработать программное обеспечение. Все это, отметила она, нужно для того, чтобы минимизировать временные операционные задачи бухгалтерских служб. Кроме того, она добавила, что когда работодателю приносят бумажный больничный, то он вносит его реквизиты на портале фонда. В случае с электронным больничным, пояснила управляющая Фондом социальной защиты населения Минтруда, данный режим будет оптимизирован. Так, когда данные о заболевании в электронном виде поступят из учреждения здравоохранения в фонд, то работодатель будет получать их из фонда.