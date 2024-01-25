Заболеваемость гриппом среди челябинских школьников резко выросла

«Среди детей школьного возраста заболеваемость выше уровня прошлой недели на 15,8%. Заболеваемость ОРВИ выше среднего многолетнего уровня на 18,8%», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.
Согласно же общим цифрам статистики, заболеваемость упала на 4,4%. Однако врачи отметили, что это незначительный спад.
На 15, 7% снизилась заболеваемость среди детей до трех лет. Статистика пошла на спад среди дошкольников — на 6,4%. Взрослые стали болеть на 13,1% меньше.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинской области за первую рабочую неделю 2024 года заболеваемость ОРВИ, коронавирусом и гриппом выросла на 85%.