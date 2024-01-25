Заболеваемость гриппом среди челябинских школьников резко выросла

ЧЕЛЯБИНСК, 25 января, ФедералПресс. На Южном Урале с 15 по 21 января заболеваемость гриппом и ОРВИ среди школьников увеличилась на 15,8%. Об этом рассказали в региональном роспотребнадзоре.