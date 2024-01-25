«Выбежала без обуви на мороз»: сибирячка спасла девушку, которая едва не замерзла насмерть в Черемхово

Полиция Черемхово поблагодарила местную жительницу Светлану Никонову, которая помогла девушке, едва не замерзшей на улице. Благодарственное письмо вручил полковник полиции Сергей Линский. Об этом сообщает пресс-служба МО МВД «Черемховский».
— Все случилось около 4 часов утра 8 января. Светлана заметила вблизи своего дома на улице девушку. Та вела себя странно и кричала. Она решила позвонить в полицию, — говорят в ведомстве.
К месту происшествия выехал наряд ДПС ГИБДД. Полицейские увидели растерянную девушку, которая была на морозе без обуви. Выяснилось, что 23-летняя девушка была в гостях, поругалась с родственниками и выбежала из дома в легкой одежде.
Благодаря оперативным действиям неравнодушной жительницы и полицейских девушке своевременно оказали помощь, отметили в МВД.