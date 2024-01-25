Собянин: Прием на бюджетные места в столичных колледжах будет увеличен вполовину

«Мы в этом году запускаем масштабную программу реорганизации нашего среднетехнического образования. Во-первых, мы вполовину увеличим прием на бюджетные места так, чтобы все москвичи, которые заканчивают 9 класс, могли получить свободные места в наших колледжах, получить, соответственно, рабочие специальности. Во-вторых, мы кардинально будем менять программы обучения и изменять материальную базу. В этом году будет только реконструировано или создано заново около 300 лабораторий и мастерских такого же уровня, как у вас сегодня», — сказал Собянин.
По словам мэра, в столице очень много высших учебных заведений, но с каждым годом растет потребность в рабочих высокой квалификации. «Промышленность развивается. В городе каждый год создаются десятки новых производств в области фармацевтики, машиностроения. Развивается торговля, общепит, различные сервисы. Не так далеко отсюда развивается новый завод “Москвич”. Так что я уверен, что вы точно будете востребованы предприятиями и организациями», — сказал Собянин в ходе общения со студентами.
Он также поздравил учащихся с Днем российского студенчества. «Желаю вам получить достойную специальность и не забывать, что студенческие годы — самые лучшие в жизни», — сказал мэр.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в 2024 году в городских колледжах будет создано более 10 тыс. бюджетных мест по востребованным и популярным специальностям всех отраслей экономики города. В результате в колледжи смогут поступить на 50% больше московских ребят, чем в настоящее время.
Кроме того, в рамках обновления материально-технической базы колледжей будут созданы новые учебные площадки практической подготовки рядом с предприятиями — потенциальными работодателями. В частности, в сентябре 2024 года будет открыта специализированная площадка на территории индустриального парка «Руднево». Производственную практику молодые специалисты будут проходить непосредственно у своих будущих работодателей. На ней будут обучаться более 1,5 тыс. студентов колледжей по промышленным специальностям.
Отмечается, что с сентября 2023 года педагогам, сотрудникам и студентам 20 столичных колледжей стали доступны электронные сервисы «МЭШ». С 2024 года сервисами будут пользоваться все 53 колледжа социального комплекса.
Московский технологический колледж, основанный в 1928 году, имеет отделение на ул. Автозаводская, где оборудован полигон с лабораториями и мастерскими, в которых студенты получают практический опыт. На площадке размещено 11 станков с ЧПУ, 12 сварочных постов, 12 постов диагностики и ремонта автомобилей, два токарных и два фрезерных универсальных станка. Единовременно здесь могут заниматься до 117 человек. Также здесь проводится чемпионат профессионального мастерства «Московские мастера» по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Окраска автомобиля», «Обслуживание грузовой техники».