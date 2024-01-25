Собянин: Прием на бюджетные места в столичных колледжах будет увеличен вполовину

«Мы в этом году запускаем масштабную программу реорганизации нашего среднетехнического образования. Во-первых, мы вполовину увеличим прием на бюджетные места так, чтобы все москвичи, которые заканчивают 9 класс, могли получить свободные места в наших колледжах, получить, соответственно, рабочие специальности. Во-вторых, мы кардинально будем менять программы обучения и изменять материальную базу. В этом году будет только реконструировано или создано заново около 300 лабораторий и мастерских такого же уровня, как у вас сегодня», — сказал Собянин.