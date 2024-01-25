Белые «Газельки» в ряд: в Самаре показали новые автобусы

В сети показали новые автобусы, которые недавно закупили для Самары. Приобрел их перевозчик — компания «СамараАвтоГаз». Горожане надеялись, что это будут большие, вместительные машины, но реальность оказалась совсем иной. На фото, опубликованном в телеграм-канале «ПроТранспорт63», запечатлены выстроенные в ряд белые микроавтобусы «Газель».
Поначалу самарцы подумали, что это шутка. Они рассчитывали увидеть новые МАЗы или ЛиАЗы, а не небольшие маршрутки. Однако представители департамента транспорта Самары оставили под постом следующий комментарий: «Эти микроавтобусы — как замена ПАЗам на маршрутах с небольшим пассажиропотоком».
Напомним, накануне стало известно, что перевозчик приобрел 30 новых автобусов. Пока в город прибыли 26 из них. Сейчас транспорт ставят на учет. Также идет подбор водителей. В ближайшее время машины должны выйти на линию. Ранее сообщалось, что их планируют направить на востребованные маршруты, по которым поступает больше всего жалоб.