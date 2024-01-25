Белые «Газельки» в ряд: в Самаре показали новые автобусы

Напомним, накануне стало известно, что перевозчик приобрел 30 новых автобусов. Пока в город прибыли 26 из них. Сейчас транспорт ставят на учет. Также идет подбор водителей. В ближайшее время машины должны выйти на линию. Ранее сообщалось, что их планируют направить на востребованные маршруты, по которым поступает больше всего жалоб.