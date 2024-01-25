Первое стихотворение Высоцкого было опубликовано в Кишиневе

Если друг оказался вдруг… Если друг оказался вдруг И не друг, и не враг, а — так, Если сразу не разберешь, Плох он или хорош, — Парня в горы тяни — рискни! Не бросай одного его, Пусть он в связке в одной с тобой — Там поймешь, кто такой. Если парень в горах — не ах, Если сразу раскис и — вниз, Шаг ступил на ледник и — сник, Оступился — и в крик, — Значит, рядом с тобой — чужой, Ты его не брани — гони: Вверх таких не берут, и тут Про таких не поют. Если ж он не скулил, не ныл, Пусть он хмур был и зол, но — шел, А когда ты упал со скал, Он стонал, но — держал, Если шел за тобой, как в бой, На вершине стоял хмельной, — Значит, как на себя самого, Положись на него.