Нарушителей ПДД на свердловских дорогах будут ловить «Автоураганом»

Ранее глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев заявил, что вместе с ГИБДД они начнут принимать меры для того, чтобы на дорогах стало меньше водителей без ОСАГО. Он пояснил, что ГИБДД закончила модернизацию федеральной информационной системы, а страховщики завершили новую блок-схему, которая позволит проверять полиса ОСАГО через уличные камеры.