Нарушителей ПДД на свердловских дорогах будут ловить «Автоураганом»

«Технологическая разработка позволяет выявлять превышение скорости, непристегнутых ремнем безопасности, угнанный либо незарегистрированный транспорт, водителей, лишенных права управления, а также не имеющих такого права», — отметил замначальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Кузнецов. Его слова передает «ФедералПресс». Также «Автоураган» отслеживает административные нарушения и способен найти угнанный автомобиль.
Ранее глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев заявил, что вместе с ГИБДД они начнут принимать меры для того, чтобы на дорогах стало меньше водителей без ОСАГО. Он пояснил, что ГИБДД закончила модернизацию федеральной информационной системы, а страховщики завершили новую блок-схему, которая позволит проверять полиса ОСАГО через уличные камеры.