26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедица и мокрый снег ожидаются сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



Погодные условия будут определять теряющие активность атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный.



Температура воздуха составит минус 3 — плюс 2 градуса.