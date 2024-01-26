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Гололедица и мокрый снег ожидаются сегодня в Беларуси

Погодные условия будут определять теряющие активность атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный.
Сейчас в Ричмонде: +18° 4 м/с 94% 761 мм рт. ст. +15°
Дачники
Источник: Екатерина Романова

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедица и мокрый снег ожидаются сегодня в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Погодные условия будут определять теряющие активность атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут небольшие осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный.

Температура воздуха составит минус 3 — плюс 2 градуса.