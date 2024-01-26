Деньги дольщиков шли на учебу сына: в Хабаровске глава застройщика ЖК «Ленинградский» рассказал, куда утекли чужие миллионы

Суд поставил точку в одном из уголовных дел жилищного комплекса «Ленинградский». Скандал вокруг долгостроя тянется не один год, сотни дольщиков до сих пор не получили свои квартиры. Вину за это вменили в том числе главе компании-застройщика — ООО «Лидер».
КВАРТИРЫ ГДЕ?
«Ленинградский» начали строить в далеком 2016 году. Сдать многоэтажку планировалось через три года. Но начались проблемы, стройка затормозилась, срок введения в эксплуатацию отодвинулся. Договоры на квартиры заключили 342 человека.
По версии следствия, проблема заключалась в том, что стройка не финансировалась в достаточном объеме. По данным правоохранительных органов, деньги дольщиков с 2016 года частично шли на нужды директора «Лидера» и двоих его пособников. Вплоть до 2021-го.
В своих показаниях глава компании-застройщика рассказал, что средства обналичивались и шли в том числе на «серую» зарплату рабочим. Часть денег были потрачены на оплату арендуемой квартиры и парковки, а также на учебу сына в институте. Ущерб оценили в 473 миллиона рублей.
ОФИЦИАЛЬНО
— Следователем в ходе производства по уголовному делу проведен комплекс следственных и процессуальных действий. Мужчина вину в совершении преступления признал, активно способствовал расследованию, — прокомментировала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Уголовное дело было заведено по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Гендиректор «Лидера» заключил досудебное соглашение.
— Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на один год, — сообщила «КП» — Хабаровск" Елена Демидовская, старший помощник прокурора Центрального района города.
Дольщики заявили иск на сумму больше одного миллиарда рублей.
Двое пособников проходят по уголовному делу о пособничестве в злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.