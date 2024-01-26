Деньги дольщиков шли на учебу сына: в Хабаровске глава застройщика ЖК «Ленинградский» рассказал, куда утекли чужие миллионы

Суд поставил точку в одном из уголовных дел жилищного комплекса «Ленинградский». Скандал вокруг долгостроя тянется не один год, сотни дольщиков до сих пор не получили свои квартиры. Вину за это вменили в том числе главе компании-застройщика — ООО «Лидер».