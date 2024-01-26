Договор с газовщиками заключила только половина калининградцев: что теперь ждет остальных

Новый год наступил, а договор об обслуживании газового оборудования так и не оформили? Что делать? В департаменте жилищного контроля и надзора министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области и в «Калининградгазификации» ответили на актуальные вопросы по этой теме.
1. Активная фаза заключения договор об обслуживании газового оборудования в квартирах и домах пришлась на конец прошлого года. Каковы итоги?
— Заключение договора возможно только после подачи заявления от пользователя газового оборудования. По состоянию на 9 января в Калининградской области подано более 230 тысяч заявок подано, что составляет 47% от общего количества газифицированных многоквартирных и индивидуальных жилых домов в регионе. Кроме этого, заключено 120 договоров. Порядка половины (100 тысяч) подготовленных и направленных на подписание собственниками договоров АО «Калининградгазификация» обратно пока не получила (граждане, подписанный вариант нужно вернуть! — Ред.).
2. Ранее сообщалось, что необходимо заключить договор до конца 2023 года. Продолжают ли сегодня принимать заявки от населения?
— Процесс продолжается. Добавим, срок действия ранее заключенных договоров на техническое обслуживание внтуриквартирного газового оборудования истек 1 января 2024 года, он не продлевался. Вопрос продления сроков действия ранее заключенных договоров находится в компетенции федеральных органов власти.
3. Накануне Нового года пользователям газового оборудования предоставили возможность очень просто заявить о себе: достаточно сообщить номер лицевого счета (подробнее — см. ответ на вопрос № 4). Как активно пользуются этим калининградцы?
— После размещения информации о публичной оферте количество заключенных договоров за десять дней новогодних каникул составило более 30 тысяч.
4.Какие способы заключения договора актуальны сегодня?
— Способ направления заявки выбирается заявителем самостоятельно! Сделать это можно:
— в центре обслуживания клиентов «Калининградгазификация» (Калининград, улица Сибирякова, 17) или на эксплуатационных участках.
— во всех МФЦ региона.
— в личном кабинете на сайте — gaz39.ru.
Есть и другие варианты:
— отправить сканы необходимых документов на электронную почту — to@gaz39.ru
— отправить номер своего лицевого счета, оформленного у поставщика природного газа — «Газпром межрегионгаз Санкт-петербург» на электронную почту oferta@gaz.39.ru
5. Что будет, если пользователь так и не заключит новый договор с газовщиками?
— Отсутствие договора на обслуживание внутриквартирного оборудования является основанием для приостановления подачи газа, за уклонение от заключения договора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей — для гражданина, от 5 тысяч до 20 тысяч рублей — для должностного лица, от 40 тысяч до 100 тысяч — для юридического лица. Призываем активнее включаться в работу по заключению договоров управляющие компании, ТСЖ, а также дома с небольшим количеством квартир с непосредственным способом управления.
КОНКРЕТНО.
По закону, с 1 сентября 2023 года исключительное право на технического обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в Калининградской области возложено на «Калининградгазификацию».
Заключение договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования является обязанностью собственника или нанимателя жилья.
Эти новшества направлены на обеспечение безопасной эксплуатации газового оборудования.