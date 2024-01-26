Договор с газовщиками заключила только половина калининградцев: что теперь ждет остальных

— Отсутствие договора на обслуживание внутриквартирного оборудования является основанием для приостановления подачи газа, за уклонение от заключения договора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей — для гражданина, от 5 тысяч до 20 тысяч рублей — для должностного лица, от 40 тысяч до 100 тысяч — для юридического лица. Призываем активнее включаться в работу по заключению договоров управляющие компании, ТСЖ, а также дома с небольшим количеством квартир с непосредственным способом управления.