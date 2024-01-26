В Татарстане усилят утренние фильтры в школах и рабочих коллективах

«Это измерение температуры на входе бесконтактным методом, также в течение процесса учителя и медицинские работники наблюдают за состоянием учеников. Тех детей, кто с температурой и катаральными явлениями, не допускают до занятий и отправляют домой. То же самое и в рабочих коллективах. Можно это в структурном подразделении организовать, либо будет централизовано — на усмотрение руководителя», — подчеркнула Любовь Авдонина.