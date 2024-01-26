В Татарстане усилят утренние фильтры в школах и рабочих коллективах

В Татарстане по решению Кабинета Министров усиливаются утренние фильтры в детсадах, школах и рабочих коллективах для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Цель этих мер — избежать коллективных заражений ОРВИ, корью и коклюшем. Контроль за состоянием здоровья будет включать проверку на кашель, насморк, повышенную температуру и сыпь.
«Это измерение температуры на входе бесконтактным методом, также в течение процесса учителя и медицинские работники наблюдают за состоянием учеников. Тех детей, кто с температурой и катаральными явлениями, не допускают до занятий и отправляют домой. То же самое и в рабочих коллективах. Можно это в структурном подразделении организовать, либо будет централизовано — на усмотрение руководителя», — подчеркнула Любовь Авдонина.
Авдонина также призвала сотрудников при недомогании оставаться дома и работать удаленно, чтобы не заражать коллег.
Ранее мы писали, что Роспотребнадзор обнародовал данные о росте заболеваемости корью в 147 раз и коклюшем в 137 раз. Также увеличилась заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на 16%.