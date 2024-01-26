В Омской области легализовали более 1300 гаражей благодаря «гаражной амнистии»

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росреестра.
В частности, омичи по упрощенной схеме поставили на государственный кадастровый учет с одновременной регистрацией прав 1329 гаражных боксов, а также бесплатно оформили под ними землю. Также более 8 тысяч гаражных боксов благодаря закону о «гаражной амнистии» поставили на учет в качестве гаражей.
В целом же возможностями закона за почти 2,5 года жители региона воспользовались 18219 раз.
Как напомнил руководитель Управления Росреестра по Омской области Сергей Чаплин, пока закон действует до сентября 2026 года. До этого времени омичи могут бесплатно могут получить в собственность государственные участки, где находятся их гаражи. Обращаться в этом случае нужно в администрация округа.
Ранее мы писали, что в Омске начнут избавляться от самовольно установленных гаражей. Основанием для принудительного монтажа является отсутствие документов и нарушение правил благоустройства.
Также мы сообщали, что в Омске введут дифференцированную арендную плату для гаражных кооперативов, которые стоят на муниципальной земле.