В Омской области легализовали более 1300 гаражей благодаря «гаражной амнистии»

Как напомнил руководитель Управления Росреестра по Омской области Сергей Чаплин, пока закон действует до сентября 2026 года. До этого времени омичи могут бесплатно могут получить в собственность государственные участки, где находятся их гаражи. Обращаться в этом случае нужно в администрация округа.