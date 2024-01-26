Где будут перекрывать улицы в День снятия блокады Ленинграда

С 19:00 до 23:00 в связи с перекрытиями на Невском проспекте и других улицам в центре изменят маршруты пяти автобусов — №№ 2, 7, 10, 24 и 191 — и пяти троллейбусов: №№ 1, 7, 10, 11 и 17. Подробно о том, как они будут следовать в этот промежуток времени, читайте на сайте «Организатора перевозок». Также напомним, что 27 января наземный общественный транспорт, включая смежные межрегиональные автобусы, будет работать по графику буднего дня. По субботнему расписанию поедут только автобусы №№ 469, 469А, 475 и 475А.