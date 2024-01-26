Где будут перекрывать улицы в День снятия блокады Ленинграда

Петербург в 2024 году масштабно отмечает 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В связи с приуроченными к дате мероприятиями в городе перекрывают движение по ряду улиц.
Дворцовая площадь
С 23 января до конца 29 января перекрыто движение на участке Миллионной улицы от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади. С полуночи 26 января до конца 28 января закрыли Дворцовую площадь и проезд вдоль домов 4 и 6−8 по Дворцовой. А с полуночи 27 января на двое суток перекроют нечетную сторону набережной Мойки от Певческого моста до Невского проспекта и от Мошкова переулка до Певческого моста.
С 8:00 до 23:00 27 января закроют участок Миллионной улицы от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка.
С 19:00 до 23:00 перекроют:
Дворцовую набережную от Дворцового моста до Троицкого моста;
перекресток Университетской набережной со съездами с Дворцового моста;
перекресток Дворцового проезда, Дворцовой и Адмиралтейской набережных;
Адмиралтейскую набережную от Дворцового моста до Английской набережной;
Дворцовый проезд от Невского проспекта до Дворцового моста;Мошков переулок;
Невский проспект от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы;
Адмиралтейский проспект от Дворцовой площади до Гороховой улицы;
Биржевую площадь.
Манежная площадь
С 23 января до 7:00 30 января закрыто движение транспорта по Манежной площади, Кленовой улице, Итальянской улице от Караванной улицы до Манежной площади и Караванной улице от Манежной до Итальянской. А с полуночи 26 января до 23:59 28 января перекрыли участок Итальянской улицы от Садовой до Малой Садовой.
«Газпром Арена»
С 0:00 до 23:59 27 января закрывается проезд по:
улице Савиной в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту;
набережной Гребного канала от Бодрова переулка к Северной дороге;Крестовскому проспекту от Рюхиной улицы к Южной дороге;
Южной дороге от Крестовского проспекта к Теннисной аллее;
Северной дороге от Бодрова переулка к Велосипедной аллее.
С 16:00 до 23:59 этого же дня будет не проехать по:
Рюхиной улице в направлении от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице к Морскому проспекту;
набережной Мартынова от Рюхиной улицы до набережной Гребного канала;
Теннисной аллее в направлении от Южной дороги;
Велосипедной аллее в направлении от Северной дороги;
Яхтенной улице от улицы Савушкина до Яхтенного моста;
Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной улицы.
ЗСД
В течение дня 27 января, как и 26 января, могут вводить ограничения на Центральном и Южном участках Западного скоростного диаметра от южной развязки с КАД до набережной Макарова. Под них попадут и все съезды и заезды на магистраль на этом отрезке. Следите за сообщениями на табло переменной информации.
Общественный транспорт
С 19:00 до 23:00 в связи с перекрытиями на Невском проспекте и других улицам в центре изменят маршруты пяти автобусов — №№ 2, 7, 10, 24 и 191 — и пяти троллейбусов: №№ 1, 7, 10, 11 и 17. Подробно о том, как они будут следовать в этот промежуток времени, читайте на сайте «Организатора перевозок». Также напомним, что 27 января наземный общественный транспорт, включая смежные межрегиональные автобусы, будет работать по графику буднего дня. По субботнему расписанию поедут только автобусы №№ 469, 469А, 475 и 475А.