Что изменится в Беларуси с 1 февраля 2024 года: вырастут пенсии и пособия, увеличится налог на сдачу квартиры, поднимут выплаты на детей до 3-х лет

Уже с 1 февраля 2024 года в Беларуси увеличивается бюджет прожиточного минимума. Этот показатель, устанавливаемый Минтруда, и заложены в нем основные затраты на обеспечение жизненных потребностей и сохранения здоровья человека. В плановом порядке БПМ пересматривают четыре раза в год, один раз в квартал. С 1 февраля 2024 года этот норматив составит в среднем 406,74 белорусского рубля, действовать он будет до 30 апреля 2024 года. БПМ для трудоспособного населения бюджет определен на уровне 434,60 рубля, для пенсионеров — 298,43 BYN. К бюджету прожиточного минимума «привязано» множество выплат. В результате с 1 февраля пропорционально росту БПМ будут увеличены пособия семьям, воспитывающим детей, некоторые виды пенсий, социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам старше 75 лет, пособия по уходу за инвалидом первой группы или лицом, достигшим 80 лет и пр.