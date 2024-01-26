Что изменится в Беларуси с 1 февраля 2024 года: вырастут пенсии и пособия, увеличится налог на сдачу квартиры, поднимут выплаты на детей до 3-х лет

Стремительно мчащееся время неумолимо и уже очень скоро наступит финальный месяц зимы, тем не менее в феврале (а в этом году в нем сразу 29 дней) принесет белорусам немало изменений. Узнали о самых важных новшествах февраля-2024 и рассказываем о них.
Бюджет прожиточного минимума в феврале 2024
Уже с 1 февраля 2024 года в Беларуси увеличивается бюджет прожиточного минимума. Этот показатель, устанавливаемый Минтруда, и заложены в нем основные затраты на обеспечение жизненных потребностей и сохранения здоровья человека. В плановом порядке БПМ пересматривают четыре раза в год, один раз в квартал. С 1 февраля 2024 года этот норматив составит в среднем 406,74 белорусского рубля, действовать он будет до 30 апреля 2024 года. БПМ для трудоспособного населения бюджет определен на уровне 434,60 рубля, для пенсионеров — 298,43 BYN. К бюджету прожиточного минимума «привязано» множество выплат. В результате с 1 февраля пропорционально росту БПМ будут увеличены пособия семьям, воспитывающим детей, некоторые виды пенсий, социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам старше 75 лет, пособия по уходу за инвалидом первой группы или лицом, достигшим 80 лет и пр.
Причина — все то же увеличение БПМ. При рождении первого ребенка она составляет десять бюджетов прожиточного минимума, значит, с 1 февраля сумму составит 4067,7 рубля (ранее — 3677,9 BYN), при рождении второго и последующих детей единовременная выплата составит 14 БПМ — 5694,36 рубля (ранее 5149,06).
Пособие по уходу за ребенком в Беларуси
С 1 февраля 2024 года увеличиваются, как сообщили в Минтруда, пособия по уходу за ребенком до трех лет. Исчисляются они исходя из величины среднемесячной зарплаты и увеличиваются на 11,3%. С названной даты пособие на первого ребенка составит 724,85 рубля (увеличение на 73,5 BYN), на второго и последующих детей — 828,4 рубля (плюс 84 BYN). Пособие на ребенка-инвалида увеличивается на 94,5 рубля и составит 931 рубль 95 копеек.
Повышение пенсии в Беларуси
Пенсионеров уже с 1 февраля 2024 года ждет весьма ощутимый рост пенсий: плюс 10%. В Минтруда сообщили о соответствующем решении президента Беларуси Александра Лукашенко, вырастут все виды трудовых пенсий — по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности. На 10% увеличатся также и пенсии в связи с потерей кормильца.
Добавим, что в Министерстве труда уже подсчитали: рост пенсии на 10% плюс увеличение БПМ, которое, как говорилось, влечет за собой рост доплат к пенсиям и соцвыплаты, В конечном счете, все это приведет к тому, что средний размер пенсии по возрасту в феврале составит около 811 рублей, а это на 75 рублей больше, чем было в январе-2024.
Добавим и еще один приятный и значимый аспект: с 1 февраля 2024 года в Беларуси поднимаются пенсии лицам, достигшим 75 и 80 лет.
Налог на сдачу квартир и гаражей
С 1 февраля несколько увеличиваются налоги для тех, белорусов, которые сдают свои квартиры или гаражи. Теперь налог за сдачу в аренду квартиры в Минске составит 47 белорусских рублей за каждую жилую комнату (ранее — 43,9 рубля). Что касается налога за сдачу гаража, то здесь все зависит от категории населенного пункта и типа гаража.
С 1 февраля белорусские банки примут «потрепанные» доллары и евро
В Ассоциации белорусских банков сообщили о том, что с 1 февраля 2024 года белорусы смогут сдавать частично поврежденные купюры иностранных валют. Теперь белорусы смогут сдавать в обменники грязные и изношенные купюры с естественными признаками использования. Примут обменники и банкноты с пятью надрывами или надрезами до 3 мм или одним до 5 мм, даже если разрывы и порезы на них заклеены (но определенные ограничения остаются).
Поликлиника не по регистрации
Оказание помощи в поликлинике не по регистрации изменится уже со 2 февраля 2024 года в Беларуси. Все дело в том, что с названной даты вступает в силу новая инструкция Минздрава. По новым правилам для получения помощи в поликлинике не по месту прописки нужно самостоятельно обращаться туда для временного закрепления (в перспективе оно может быть продлено).
Пособие на погребение, февраль 2024
Пособие на погребение в Беларуси определяется исходя из размера средней заработной платы в республике и равняется величине средней зарплаты в республике за позапрошлый месяц. Отметим, что в декабре средняя ЗП выросла и составила 2271 рубль, то есть плюс 295,4 BYN относительно ноября-2023. Таким образом, в феврале-2024 размер пособия на погребение увеличится именно на эту сумму.
Ранее мы писали о том, что ФСЗН будет рассчитывать заработок для назначения больничных в Беларуси с 1 июля.