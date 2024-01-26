Лучший следователь Казахстана рассказал о рабочих буднях

— На работе я — следователь, дома — заботливый муж и отец. Придерживаюсь принципа — то, что происходит на работе, должно там же оставаться. Почему часто у следователей происходит выгорание? Потому что они не могут оставить работу на работе. У меня раньше тоже так было. Я всё время думал о работе. Она даже во сне мне снилась. С годами привил себе привычку — вечером в конце рабочего дня я сажусь, открываю ежедневник и расписываю все свои мысли по каждому делу, планирую следственные действия, после чего закрываю ежедневник и не думаю об этом до следующего утра, пока не приду на работу. Когда я так делаю, я не устаю, хорошо отдыхаю, ночью высыпаюсь и с новыми силами прихожу на работу. К такому стилю жизни, я пришёл с созданием семьи. Я понял, что нельзя всё время жить работой, нужно уметь переключаться. Семья — для человека самое главное. Здесь тебя любят, ждут, заботятся о тебе. У меня трое маленьких сыновей. Когда вечером прихожу домой, они окружают меня, просят поиграть с ними. Я поневоле забываю об усталости и включаюсь в детские игры. Немаловажную роль для здоровья и эмоциональной разгрузки любого человека играет это спорт. Я увлекаюсь футболом, регулярно посещаю тренировки. Никогда не пропускаю их. Нужно уметь сохранять баланс между работой и семьей, чему я научился.