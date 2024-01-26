Сумма компенсации за ущерб от паводка в Севастополе может быть увеличена

Всего к оказанию помощи привлечена группировка сил и средств в количестве 124 человек и 32 единиц техники.



Накануне Севастопольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил об ухудшении погодных условий, дожде и сильном ветре 26 января. На реках северного предгорья ожидаются подъемы уровней воды на 0,5−1,0 м без достижения опасных отметок. Спасательная служба Севастополя, региональный главк МЧС и Севприроднадзор ведут мониторинг обстановки. Коммунальные службы Севастополя также находятся в полной готовности.