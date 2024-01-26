Сумма компенсации за ущерб от паводка в Севастополе может быть увеличена

«Больше всего от подтоплений пострадали Черноречье и ТСН “Сахарная Головка”, а также ЖСК “Паровоз № ЕЛ-2500”, — сообщили в ведомстве. — Во всех местах работают комиссии по фиксации ущерба. На сегодняшний день составлено около 30 протоколов».
В настоящее время работа продолжается, ведутся подворовые обходы. Также в садовое товарищество «Сахарная Головка» организован подвоз дров и питьевой воды. Ведется просушка домов тепловыми и газовыми пушками. Адресную помощь пострадавшим оказывают сотрудники Спасательной службы Севастополя и МЧС.
Как пояснил губернатор города Михаил Развожаев, размер компенсации будет устанавливаться индивидуально.
Сумма в 100 тысяч не финальная, будем в случае необходимости увеличивать размер возмещения после работы комиссий и оценки.
Всего к оказанию помощи привлечена группировка сил и средств в количестве 124 человек и 32 единиц техники.
Накануне Севастопольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил об ухудшении погодных условий, дожде и сильном ветре 26 января. На реках северного предгорья ожидаются подъемы уровней воды на 0,5−1,0 м без достижения опасных отметок. Спасательная служба Севастополя, региональный главк МЧС и Севприроднадзор ведут мониторинг обстановки. Коммунальные службы Севастополя также находятся в полной готовности.
В ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. Подтопило десятки домов и садовых участков в нескольких населенных пунктах Балаклавского муниципального округа: в поселке Сахарная Головка, селах Черноречье и Гончарное, а также в Нахимовском районе города.
На следующий день река Бельбек вышла из берегов на территории Бахчисарайского района и подтопила мост в селе Нижняя Голубинка.
Из-за непогоды в республике было зарегистрировано 12 происшествий, связанных с подтоплениями домовладений и обрушением подпорных стен.