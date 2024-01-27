В «СКА-Хабаровске» подписали Игоря Коновалова

В «СКА-Хабаровске» теперь будет играть 27-летний полузащитник Игорь Коновалов.
К хабаровским армейцам Игорь пришел из казанского «Рубина» и хорошо знает нынешнего главного тренера СКА. В этом сезоне он провел четыре матча в Премьер-лиге и Кубке России. Контракт с игроком подписали до конца этого сезона, если тот хорошо покажет себя в игре, то возможно продление.
«Всего на счету полузащитника 113 матчей в РПЛ в составе “Рубина”, “Кубани”, “Арсенала”, “Ахмата” и “Урала”», — рассказали в ФК «СКА-Хабаровск».