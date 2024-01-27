В «СКА-Хабаровске» подписали Игоря Коновалова

К хабаровским армейцам Игорь пришел из казанского «Рубина» и хорошо знает нынешнего главного тренера СКА. В этом сезоне он провел четыре матча в Премьер-лиге и Кубке России. Контракт с игроком подписали до конца этого сезона, если тот хорошо покажет себя в игре, то возможно продление.