Российские дипломаты в Кишиневе почтили память жертв Холокоста

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. В Международный день памяти жертв Холокоста, 27 января, российские дипломаты в Кишиневе возложили корзину цветов к памятнику жертвам фашизма.
Дипломатический корпус, аккредитованный в Молдове, принял участие в траурных мероприятиях в столице страны двумя днями ранее, однако российское посольство приглашение не получило.
Сотрудники диппредставительства России отдали дань памяти жертв Холокоста в субботу утром.
Дата 27 января была принята ООН в 2005 году. Тогда генсек всемирной организации Кофи Аннан призвал навсегда сохранить память о жертвах Холокоста и подвигах солдат, отдавших свои жизни во имя борьбы с нацизмом. А память о Холокосте он попросил передавать из поколения в поколение, чтобы ужасы фашизма не повторились.
Именно 27 января 1945 года солдаты Красной армии освободили узников нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше.