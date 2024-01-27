Российские дипломаты в Кишиневе почтили память жертв Холокоста

Дата 27 января была принята ООН в 2005 году. Тогда генсек всемирной организации Кофи Аннан призвал навсегда сохранить память о жертвах Холокоста и подвигах солдат, отдавших свои жизни во имя борьбы с нацизмом. А память о Холокосте он попросил передавать из поколения в поколение, чтобы ужасы фашизма не повторились.