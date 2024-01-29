Статус многодетной семьи теперь бессрочен

В прошлом году депутаты Госдумы разделились в мнении, какую семью все-таки считать многодетной: где растут минимум два или три ребенка. Проблема в том, что в разных регионах эта норма действовала по-разному. На прошлой неделе глава РФ Владимир Путин определил, что многодетной будет считаться только семья, воспитывающая минимум троих детей.