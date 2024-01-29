Статус многодетной семьи теперь бессрочен

Семьи, в которых растут минимум три ребенка, считаются многодетными, и теперь этот статус будет действовать бессрочно. В Минтруде напомнили о льготах и выплатах, положенных родителям в таких семьях.
Для родителей, которые воспитывают детей, статус многодетной семьи становится бессрочным. Ведь, согласитесь, независимо от того, сколько детям лет, если мама родила троих и более детей, она как мать всегда остается многодетной.
Вот какие меры теперь для семей будут бессрочными: госпомощь по соцконтракту, поддержку в предпринимательской деятельности и партнерские скидочные программы в торговых и розничных сетях, пишет «Прайм» (16+).
В прошлом году депутаты Госдумы разделились в мнении, какую семью все-таки считать многодетной: где растут минимум два или три ребенка. Проблема в том, что в разных регионах эта норма действовала по-разному. На прошлой неделе глава РФ Владимир Путин определил, что многодетной будет считаться только семья, воспитывающая минимум троих детей.
Соцфонд объявил о второй волне повышения выплат россиянам с 1 февраля.
Россиян ждет новое увеличение выплат вслед за январской индексацией пенсий и единого пособия.