Что произошло в Иркутске в ночь на 29 января 2024 года: последние новости

По информации, предоставленной ГУ МЧС России по Иркутской области, 40-летний турист, который отошел от своей группы, провел ночь на льду Байкала. К счастью, спасатели обнаружили его утром. Инцидент произошел во время перехода группы туристов по льду Байкала. Один человек отстал от группы и заблудился в районе станции Старая Ангасолка Кругобайкальской железной дороги.