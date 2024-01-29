Что произошло в Иркутске в ночь на 29 января 2024 года: последние новости

С 29 января в Иркутской области начнется акция под названием «Безопасный лед». На водоемах и в ближайших населенных пунктах будут организованы патрульные группы, состоящие из около 1,5 тысячи человек.
По информации, предоставленной ГУ МЧС России по Иркутской области, 40-летний турист, который отошел от своей группы, провел ночь на льду Байкала. К счастью, спасатели обнаружили его утром. Инцидент произошел во время перехода группы туристов по льду Байкала. Один человек отстал от группы и заблудился в районе станции Старая Ангасолка Кругобайкальской железной дороги.
С 1 февраля в Иркутской области начнут принимать заявки на участие в кинофестивале «Человек и Природа» имени Валентина Распутина, который проходит на Байкале. Фестиваль открыт для режиссеров из разных стран, которые создали фильмы, посвященные взаимоотношениям между человеком и природой.