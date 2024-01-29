Горел пол у печи: в Приморье во время тушения пожара нашли тело женщины

Неправильная эксплуатация печи в частном доме стала причиной гибели пожилой женщины в Спасске-Дальнем. Во время тушения возгорания пожарные обнаружили безжизненное тело 69-летней хозяйки жилья, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Сообщение о пожаре на улице Парковая поступило на телефон диспетчерской службы 28 января в 16:11. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что из дома валит густой дым. Войдя внутрь помещения, они нашли тело погибшей женщины 1955 года рождения.
Очаг пожара был совсем невелик — около дровяной печи отопления на площади около одного квадратного метра горел пол. Однако этого хватило, чтобы женщина до смерти надышалась продуктами горения.
Пожарные дознаватели установили, что причиной пожара стала неправильная эксплуатация отопительного прибора.