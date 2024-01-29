Минздрав ответил на жалобу жительницы Кузбасса о нехватке больниц

«Прежде чем строить ЖК, нужно рассчитывать на дороги и стоянки. Строить больницы, чтоб люди не ездили по два часа, чтоб сдать анализы перед операцией, собирая бумажки. Почему нельзя оформить и сдать все необходимые анализы там же, где и будут оперировать, разве это проблема?».