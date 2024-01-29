Минздрав ответил на жалобу жительницы Кузбасса о нехватке больниц

Минздрав Кузбасса ответил на жалобу жительницы региона о нехватке больниц в области. Так, в минувшие выходные в социальной сети губернатора появился комментарий под одним из постов:
«Прежде чем строить ЖК, нужно рассчитывать на дороги и стоянки. Строить больницы, чтоб люди не ездили по два часа, чтоб сдать анализы перед операцией, собирая бумажки. Почему нельзя оформить и сдать все необходимые анализы там же, где и будут оперировать, разве это проблема?».
На это региональный Минздрав ответил женщине, что «строительство новых медицинских учреждений осуществляется поэтапно, по мере необходимости для пациентов».
К Минздраву присоединились и другие комментаторы, которые рассказали, что подобная система сдачи анализов не в месте операции была и в СССР, так что ничего не изменилось.