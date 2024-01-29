В Иркутской области полицейские спасли водителя от замерзания

— В дежурную часть МВД поступило сообщение от водителя о том, что у него на федеральной трассе «Сибирь» недалеко от поселка Залари заглох автомобиль. Завести его мужчина не смог, а температура на улице опустилась ниже −30 градусов, — говорят в МВД.