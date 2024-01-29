В Иркутской области полицейские спасли водителя от замерзания

В Иркутской области полицейские выручили водителя, у которого сломался автомобиль. Об этом сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.
— В дежурную часть МВД поступило сообщение от водителя о том, что у него на федеральной трассе «Сибирь» недалеко от поселка Залари заглох автомобиль. Завести его мужчина не смог, а температура на улице опустилась ниже −30 градусов, — говорят в МВД.
Экипаж ДПС выехал на место, где обнаружили «Infiniti» и ее владельца. Полицейские предложили мужчине погреться у них в машине.
Оказавшись в тепле, сибиряк рассказал, что ехал из Иркутска в Усть-Илимск, но по пути замолчал мотор, в салоне стало холодно. Полицейские установили причину неполадки и помогли организовать доставку автомобиля в Иркутск.