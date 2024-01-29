В феврале волгоградцы получат проиндексированные выплаты и пособия

В России проиндексируют ряд выплат и пособий граждан. Они станут больше на 7,4%. Повышенные выплаты с 1 февраля ждут и волгоградцев. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в отделении Социального фонда России по Волгоградской области, размер повышения определен постановлением правительства на основе данных Росстата об уровне инфляции прошлого года.
С 1 февраля волгоградцы будут получать увеличенные выплаты и пособия. Информация Социального фонда России.
Уточняется, что в январе были увеличены пенсии и размер прожиточного минимума. Теперь же февральская индексация ждет инвалидов, ветеранов боевых действий и Великой Отечественной войны, жителей, которые пользуются федеральными льготами. Станет больше на 7,4% и ежемесячная выплата к пенсии.
— Вместе с ежемесячной денежной выплатой Социальный фонд индексирует входящую в него компенсацию набора соцуслуг. По умолчанию набор предоставляют в натуральном виде бесплатными лекарствами и медизделиями, путевкой в санаторий или проездом на пригородных электричках. По желанию набор можно частично или полностью получать деньгами, — уточнили в региональном отделении Социального фонда.
С 1 февраля проиндексируют более 20 выплат. Информация Социального фонда России.
Также проиндексируют материнский капитал и другие пособия молодым родителям. Всего на 7,4% увеличат более 20 выплат.
Повышение размера выплат будет проведено автоматически, волгоградцам никакие заявление писать не нужно.