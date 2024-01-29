В феврале волгоградцы получат проиндексированные выплаты и пособия

В России проиндексируют ряд выплат и пособий граждан. Они станут больше на 7,4%. Повышенные выплаты с 1 февраля ждут и волгоградцев. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в отделении Социального фонда России по Волгоградской области, размер повышения определен постановлением правительства на основе данных Росстата об уровне инфляции прошлого года.