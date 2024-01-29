Негриппозные вирусы подкосили волгоградцев

О текущей эпидобстановке рассказали в волгоградском Роспотребнадзоре. По словам начальника профильного отдела ведомства Ольги Бондаревой, с каждой неделей января за медпомощь обращаются все больше жителей региона.
На третьей календарной неделе этот показатель подрос на 12%. По большей части на территории области циркулируют негриппозные вирусы — аденовирус, бокавирус, парагрипп, риновирус и РС-вирус. Вирусы гриппа типа А все же присутствуют, но в меньших количествах, как и COVID-19.
Волгоградцам рекомендуют использовать маски, посещая многолюдные места, и соблюдать правила питания и гигиены. Ранее стало известно, что 800-граммовую 6-месячную новорожденную спасли волгоградские медики.