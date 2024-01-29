За год три кузбассовца лишились квартир под давлением мошенников

Обманщики представлялись кузбассовцам работниками банков и правоохранительных органов и убеждали, будто злоумышленники пытаются оформить на них кредиты и завладеть недвижимостью. В результате одна из потерпевших взяла займы (в том числе под залог квартиры), а ещё двое продали своё жильё. Все деньги они перечислили преступникам.