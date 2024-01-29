За год три кузбассовца лишились квартир под давлением мошенников

Как сообщил заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области Максим Кондратьев, с конца 2022 года в регионе три человека лишились квартир под давлением мошенников. Общая сумма ущерба составила 27 млн рублей.
Обманщики представлялись кузбассовцам работниками банков и правоохранительных органов и убеждали, будто злоумышленники пытаются оформить на них кредиты и завладеть недвижимостью. В результате одна из потерпевших взяла займы (в том числе под залог квартиры), а ещё двое продали своё жильё. Все деньги они перечислили преступникам.
Всего за прошлый год в Кузбассе зарегистрировали 9 217 киберкраж и кибермошенничеств. Кузбассовцев обманули на 2,2 млрд рублей. Чаще всего преступники представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов (46,1%), говорят о покупке или продаже товаров на сайтах (26,2%), предлагают вложения в инвестиционные проекты, биржи и тотализаторы (13,2%).
Мы подробно рассказывали, как уберечься от виртуальных мошенников и почему мы переводим незнакомцам десятки тысяч.