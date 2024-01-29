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За год три кузбассовца лишились квартир под давлением мошенников

Всего за последний год жители региона лишились 2,2 млрд рублей.

Как сообщил заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области Максим Кондратьев, с конца 2022 года в регионе три человека лишились квартир под давлением мошенников. Общая сумма ущерба составила 27 млн рублей.

Обманщики представлялись кузбассовцам работниками банков и правоохранительных органов и убеждали, будто злоумышленники пытаются оформить на них кредиты и завладеть недвижимостью. В результате одна из потерпевших взяла займы (в том числе под залог квартиры), а ещё двое продали своё жильё. Все деньги они перечислили преступникам.

Всего за прошлый год в Кузбассе зарегистрировали 9 217 киберкраж и кибермошенничеств. Кузбассовцев обманули на 2,2 млрд рублей. Чаще всего преступники представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов (46,1%), говорят о покупке или продаже товаров на сайтах (26,2%), предлагают вложения в инвестиционные проекты, биржи и тотализаторы (13,2%).

Мы подробно рассказывали, как уберечься от виртуальных мошенников и почему мы переводим незнакомцам десятки тысяч.