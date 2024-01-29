Чем опасны искусственные яйца

«Зависит от того, что это за яйца, какого состава, какой продукт используется. Чтобы произвести имитацию, нужно сырье, для приготовления которого используются различные красители, загустители и консерванты. Есть дешевые варианты китайских яиц, которые считаются вредными, но есть продукция для веганов — безопасная имитация куриных яиц. Скорее всего, на наш рынок чаще попадает китайская имитация — по белковой составляющей не соответствующая тому, что мы ждем от яйца», — констатирует Русакова.