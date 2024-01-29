Чем опасны искусственные яйца

Белковый продукт «По аналогии с белковой красной икрой, искусственные яйца также сделаны из белка. Натуральная икра дорогая, белковая дешевле, а сбалансированность микроэлементов и различных биологически активных веществ в них одинаковая. То же с яйцами», — говорит кандидат сельскохозяйственных наук, ветеринарный врач Алексей Кухно.
По его мнению, белковый аналог в некоторых случаях может быть даже безопаснее натуральных куриных яиц, поскольку некоторые птицефабрики не всегда работают добросовестно.
«Многие птицефабрики для лечения сальмонеллеза бесконтрольно в больших количествах используют антибиотики, — поясняет специалист. — Конечно, если речь о чистом хорошем биологическом курином яйце, которое произведено по всем стандартам, с применением пробиотиков, различных эфирных масел для профилактики заболеваний птицы — такое яйцо самое лучшее и самое полезное», — констатирует он.
Яйца опасные и безопасные
По мнению члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарьи Русаковой, в целом имитированные яйца могут быть безопасными, однако далеко не во всех случаях.
«Зависит от того, что это за яйца, какого состава, какой продукт используется. Чтобы произвести имитацию, нужно сырье, для приготовления которого используются различные красители, загустители и консерванты. Есть дешевые варианты китайских яиц, которые считаются вредными, но есть продукция для веганов — безопасная имитация куриных яиц. Скорее всего, на наш рынок чаще попадает китайская имитация — по белковой составляющей не соответствующая тому, что мы ждем от яйца», — констатирует Русакова.
Что касается содержания антибиотика в натуральных куриных яйцах — в разрешенных дозировках это не опасно, продолжает она.
«Антибиотики используют все производители, чтобы птица не болела, могла производить много яиц. Используются добавки, чтобы желток был более ярким. Есть определенные допустимые концентрации препаратов и к тому моменту, когда конечный продукт попадает на стол, в его составе уже остаются только следы этих препаратов», — поясняет она.
Яичная перспектива
При этом оба эксперта подчеркивают: современная пищевая промышленность претерпевает стремительные изменения.
«Ведется поиск различных источников белка из-за перенаселения планеты. Поэтому в будущем будут такие искусственные яйца, которые будут соответствовать настоящим по всем параметрам — белково-жировой составляющей, органолептическим свойствам и по безопасности», — убеждена Русакова.
Имитированные продукты могут быть заменителями для людей, вынужденных отказываться от оригинала, так как придерживаются диеты в связи определенными заболеваниями. Например, при повышенном холестерине, болезнях желудочно-кишечного тракта, печени, констатировал ранее доцент Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского Константин Работягов.
При этом следует разделять подделки, разные по своей цели — «суррогат» и «аналог». Если же вас пытаются убедить, что это продукт натуральный, то это является мошенничеством.
Цены на куриные яйца в Крыму и других регионах с начала 2023 года к его концу в среднем выросли на 30−40%. Производители объяснили это увеличением стоимости кормов, резким скачком цен на горюче-смазочные материалы, удорожанием упаковочных материалов, ветеринарных препаратов, запчастей для ремонта и обслуживания оборудования, необходимого для выращивания и содержания птицы.
ФАС в Крыму возбудила дела в отношении производителей куриных яиц.
Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» 14 декабря назвал рост цен на куриные яйца «сбоем в работе правительства», поскольку вовремя не был расширен импорт этой продукции. Глава государства заверил, что в ближайшее время ситуация с ценами будет улучшаться благодаря поставкам яиц из других стран.
В настоящее время импортное куриное яйцо завозят в Россию из Турции.