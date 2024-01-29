12 мостов планируют отремонтировать в Ростовской области в 2024 году

В 2024 году в 12 районах Ростовской области по национальному проекту отремонтируют 12 мостов, их протяженность составит более 670 погонных метров. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта донского региона.
Самый длинный из всех объектов — 182,7 погонных метра — мост через судоходный канал в районе трассы Морозовск — Цимлянск — Волгодонск.
Самая короткая из планируемых к обновлению переправ — 17,9 погонных метра — проходит по трассе Чалтырь — Александровка — Калмыково — Петровка в Мясниковском районе.
Также в 2024 году должны привести в порядок мосты на автодорогах Ростов-на-Дону — Ставрополь в Зерноградском районе и Азов — Ейск в Азовском районе. Эти работы станут очередными в поэтапном обновлении трасс.
— Искусственные сооружения требуют регулярного технического обслуживания. Износ материалов, воздействие окружающей среды и температурные изменения — все это негативно сказывается на их состоянии. Именно поэтому необходим своевременный ремонт, — разъяснили в Минтрансе Ростовской области.