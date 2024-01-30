Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 30 января

Жители села Ильинка бьют тревогу: посреди учебного года их детей перевели учиться в другие села из-за того, что местную школу могут закрыть. Причина — трещины в стенах. В итоге возможности получать образование лишились четыре сотни ребят. Только вот люди говорят, что администрация давно все знала, а мер не принимала.