Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 30 января

Жители села Ильинка бьют тревогу: посреди учебного года их детей перевели учиться в другие села из-за того, что местную школу могут закрыть. Причина — трещины в стенах. В итоге возможности получать образование лишились четыре сотни ребят. Только вот люди говорят, что администрация давно все знала, а мер не принимала.
В Хабаровске жителей улицы Демьяна Бедного беспокоит судьба братской могилы учителя Наумова, Балицкого и неизвестных артиллеристов. Несколько лет назад территорию начали чистить от деревьев, чтобы оборудовать здесь большую стройку. Здесь планировали возвести многоэтажки, но планы изменились. А место отдыха превратилось в настоящий кошмар.
В Хабаровском районе грузовик насмерть сбил мужчину. Пешеход стоял на обочине, идти никуда не планировал. Водитель попросту его не заметил: он буквально слился с темнотой, светоотражателей на куртке не было. От травм пешеход скончался почти сразу же, на месте ДТП.