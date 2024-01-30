На Байкале эвакуировали пассажиров провалившегося под лед авто

Как рассказали в управлении МЧС по Иркутской области, 29 января группа туристов ехала в УАЗе по скованному льдом Малому морю Байкала, и так называемая «буханка» угодила колесами в прикрытую снегом трещину, частично провалившись сквозь зимний панцирь озера. Напуганные люди успели выбраться из авто.