На Байкале эвакуировали пассажиров провалившегося под лед авто

Как рассказали в управлении МЧС по Иркутской области, 29 января группа туристов ехала в УАЗе по скованному льдом Малому морю Байкала, и так называемая «буханка» угодила колесами в прикрытую снегом трещину, частично провалившись сквозь зимний панцирь озера. Напуганные люди успели выбраться из авто.
Очевидцами ЧП стали находившиеся в очередном рейде инспекторы федерального госучреждения «Заповедное Прибайкалье». Они доставили промокших пассажиров и водителя в ближайший населенный пункт. Вытянуть из трещины автомобиль не удалось, на какое-то время он застрял во льду.
В отношении перевозчика, допустившего рискованную экскурсию, проводится проверка. Денег, полученных им от туристов, едва ли хватит, чтобы заплатить за незаконный выезд на лед, экологический ущерб и предстоящую эвакуацию автомобиля, отметили в МЧС.