Нелегальную криптоферму нашли во дворе дома в Иркутской области

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, информацию о незаконно подключённом к электрическим сетям недостроенном доме, рядом с которым находится подозрительный контейнер, от которого исходит сильный гул, полицейским сообщили энергетики. Поскольку такой шум мог свидетельствовать о наличии майнингового оборудования, оперативники выехали на место и нашли внутри бокса 14 машинок для добычи криптовалюты.