Нелегальную криптоферму нашли во дворе дома в Иркутской области

Работу нелегальной криптофермы пресекли полицейские в посёлке Залари. Ущерб электросетевой компании от работы нелегальных машинок для майнинга в общей сложности составил около 2 миллионов рублей.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, информацию о незаконно подключённом к электрическим сетям недостроенном доме, рядом с которым находится подозрительный контейнер, от которого исходит сильный гул, полицейским сообщили энергетики. Поскольку такой шум мог свидетельствовать о наличии майнингового оборудования, оперативники выехали на место и нашли внутри бокса 14 машинок для добычи криптовалюты.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.