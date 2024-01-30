Новый способ мошенничества появился в Приморье: что не так с новыми квитанциями

Ранее «ФедералПресс» писал, что распознать телефонных мошенников можно несколькими способами. Так, во время разговора необходимо обратить внимание на срочность, к которой подталкивает собеседник, отказ в личной встрече, а также если вам звонит якобы знакомый, с которым вы не контактировали долгое время. Именно эти моменты помогут обезопасить себя.