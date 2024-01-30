Новый способ мошенничества появился в Приморье: что не так с новыми квитанциями

«Моей маме-пенсионерке пришли по почте с заказным письмом квитанции для оплаты налогов, в котором были просто перечислены категории для оплаты, без указания адреса, только суммы налогов. Мама очень расстроилась, ведь еще в конце прошлого года она все оплатила время», — появилась история в телеграм-канале «Марк Чернослив».
После звонка на горячую линию в налоговую службу стало понятно, что подобных квитанций специалисты не рассылали и никаких задолженностей не существует.
Приморцы в очередной раз признали местных жителей перепроверять информацию, чтобы не попасться на уловки мошенников. Особенно на подобные махинации следует обратиться пенсионерам.
Ранее «ФедералПресс» писал, что распознать телефонных мошенников можно несколькими способами. Так, во время разговора необходимо обратить внимание на срочность, к которой подталкивает собеседник, отказ в личной встрече, а также если вам звонит якобы знакомый, с которым вы не контактировали долгое время. Именно эти моменты помогут обезопасить себя.