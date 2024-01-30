Вода, воздух и почвы Ростовской области оказались среди самых грязных в стране

Составители рейтинга могут поставить региону пять видов оценок — А, B, C, D и E — в зависимости от напряженности экологической ситуации. Ростовская область получила худшую итоговую оценку — E. В группу наиболее проблемных регионов попали еще девять субъектов: Астраханская, Московская, Курганская, Челябинская и Иркутские области, Забайкальский и Красноярский края, республики Хакассия и Бурятия. Рейтинг составлен на основе данных Росприроднадзора и Росгидромета за 2022 год.