Вода, воздух и почвы Ростовской области оказались среди самых грязных в стране

Ростовская область заняла низшие позиции в рейтинге экологической обстановки. По загрязнения почвы и воздуха регион получил наихудшую оценку, с водой ситуация чуть получше — но все равно среди самых плачевных в стране. Это следует из исследования проекта «Если быть точным», который обновляет рейтинг каждый год.
Составители рейтинга могут поставить региону пять видов оценок — А, B, C, D и E — в зависимости от напряженности экологической ситуации. Ростовская область получила худшую итоговую оценку — E. В группу наиболее проблемных регионов попали еще девять субъектов: Астраханская, Московская, Курганская, Челябинская и Иркутские области, Забайкальский и Красноярский края, республики Хакассия и Бурятия. Рейтинг составлен на основе данных Росприроднадзора и Росгидромета за 2022 год.
Ростовская область в лидерах по доле грязных водоемов — таких 91,4%, включая реку Дон. Хуже только в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Как отмечают эксперты, настолько плачевная ситуация в среднем по стране была только в 2013 году.
«Хуже всего ситуация с деградацией почв в Ростовской и Волгоградской областях», — отмечено в пояснении к исследованию.
Из приведенной статистики следует, что 25,1% площади региона хронически загрязнены промышленными токсикантами — это данные на 2019 год, которые с тех пор не обновлялись.